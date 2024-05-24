«Поки що працюємо». Начальник Кременчуцької РВА Лєднік прокоментував своє звільнення

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 528 Коментарів: 1

Рішення про звільнення Олега Лєдніка з посади начальника КРВА прийматиме президент України

Олег Лєднік продовжує виконувати обов’язки начальника Кременчуцької районної військової адміністрації й залишається на своїй посаді. Про це він розповів журналістам під час брифінгу 24 травня.

Лєднік спростував чутки про звільнення і додав, що «офіційних повідомлень щодо звільнення не має».

— Зауважень з боку обласної військової адміністрації до моєї роботи до чого часу не було. Так що поки працюємо. Рішення, яке буде прийнято, а це рішення буде приймати президент… подивимось, чекаємо, — сказав Олег Лєднік.

Попри те, що «зауважень до роботи немає», «можливо є політичні моменти», коментує начальник РВА ймовірні причини таких кадрових змін.

Зазначимо, що Олег Лєднік очолює Кременчуцьку районну державну адміністрацію з березня 2021 року. 21 травня 2024 року стало відомо, що уряд погодив звільнення Лєдніка з посади голови Кременчуцької РДА Полтавської області.

Нагадаємо, наприкінці квітня Полтавська обласна організація політичної партії «Слуга народу» вирішила відкликати депутата Глобинської міської ради Олега Лєдніка. Рішення щодо позбавлення його депутатських повноважень може ухвалити центральний орган партії «Слуга народу».