Сьогодні у Кременчуцькому районі поблизу Дніпра відбудуться навчальні стрільби

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 103

Містян закликають зберігати спокій та не обговорювати місце проведення навчальних стрільб

Сьогодні, 24 травня, на території Кременчуцького району на узбережжі Дніпра відбудуться навчальні стрільби. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької райвійськадміністрації.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій та утриматися від коментарів і обговорення у соцмережах місць, звідки лунають вибухи та постріли.

Також у Кременчуцькій РВА вкотре нагадують про заборону перебування людей, човнів, суден, інших транспортних засобів на водному плесі акваторії Кременчуцького водосховища, прилеглих річок та їх прибережних зонах.