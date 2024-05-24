Сьогодні у Кременчуцькому районі поблизу Дніпра відбудуться навчальні стрільби

Містян закликають зберігати спокій та не обговорювати місце проведення навчальних стрільб
Сьогодні, 24 травня, на території Кременчуцького району на узбережжі Дніпра відбудуться навчальні стрільби. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької райвійськадміністрації.
Місцевих жителів закликають зберігати спокій та утриматися від коментарів і обговорення у соцмережах місць, звідки лунають вибухи та постріли.
Також у Кременчуцькій РВА вкотре нагадують про заборону перебування людей, човнів, суден, інших транспортних засобів на водному плесі акваторії Кременчуцького водосховища, прилеглих річок та їх прибережних зонах.
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