Учора у Кременчуці на парковці збили двох неповнолітніх дівчат

Учора, 23 травня, у Кременчуці на парковці поблизу одного із торговельних центрів легковик збив двох неповнолітніх дівчат. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, за кермом автомобіля Nissan перебувала 23-річна водійка. Попередньо, не впоравшись із керуванням, вона збила двох дівчат 16 та 17 років.
Потерпілих із травмами госпіталізували.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, днями на Полтавщині в одній ДТП постраждали четверо дітей.
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