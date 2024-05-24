Учора у Кременчуці на парковці збили двох неповнолітніх дівчат

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Учора, 23 травня, у Кременчуці на парковці поблизу одного із торговельних центрів легковик збив двох неповнолітніх дівчат. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, за кермом автомобіля Nissan перебувала 23-річна водійка. Попередньо, не впоравшись із керуванням, вона збила двох дівчат 16 та 17 років.

Потерпілих із травмами госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, днями на Полтавщині в одній ДТП постраждали четверо дітей.