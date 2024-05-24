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Надзвичайні новини

У Кам'янопотоківській громаді горів будинок

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 163

 

Вогонь знищив майже все домашнє майно у будинку

Учора, 23 травня, близько 14.40 у селі Білецьківка Кам’янопотоківської громади сталася пожежа у приватному будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалося о 15.01 вогонь локалізувати, о, а 15.17 — ліквідувати. 

Внаслідок загоряння вогонь знищив майже всю техніку, меблі та інше домашнє майно. Згоріло одне пластикове вікно, пошкоджені електроавтомати, закопчені стіни у будинку.

Гасили пожежу 4 представники особового складу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, троє представників місцевої та один із добровільної пожежної оборони за допомогою двох пожежних машин.

Інформації про постраждалих немає.

Рятувальники встановлюють причини та обставини пожежі у будинку.

Нагадаємо, учора у центрі Кременчука на вулиці Троїцькій загорівся покинутий приватний будинок.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа Кам'яні Потоки ДСНС рятувальники
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