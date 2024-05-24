На Полтавщині створили чат-бот для контакту з громадянами

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 142

Звернутися до контакт-центру Полтавської ОВА за допомогою нового чат-боту можуть як мешканці області, так і переселенці

У Полтавській обласній військовій адміністрації презентували новий чат-бот для звернень громадян. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Цей сервіс допоможе мешканцям Полтавщини й ВПО отримати корисну інформацію. Скористатися ним можна у Telegram. Є питання чи пропозиції — надсилайте! Є запити або потреба у додатковій допомозі — звертайтеся, — пише Пронін.

Оформити звернення з будь-яких питань можна у зручний час. Працює чат-бот цілодобово. Написати в нього можна за посиланням.

Нагадаємо, Кременчук потрапив до лідерів серед громад за зверненнями до обласного контакт-центру щодо домашнього насилля.