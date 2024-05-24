На Полтавщині створили чат-бот для контакту з громадянами

Звернутися до контакт-центру Полтавської ОВА за допомогою нового чат-боту можуть як мешканці області, так і переселенці
У Полтавській обласній військовій адміністрації презентували новий чат-бот для звернень громадян. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Оформити звернення з будь-яких питань можна у зручний час. Працює чат-бот цілодобово. Написати в нього можна за посиланням.
Нагадаємо, Кременчук потрапив до лідерів серед громад за зверненнями до обласного контакт-центру щодо домашнього насилля.
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