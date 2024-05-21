Кременчук - серед лідерів звернень по області щодо домашнього насильства

Загалом із лютого 2022 року на гарячу лінію Полтавської облвійськадміністрації надійшло 56 звернень із 22 громад області
Кременчуцька громада входить до лідерів по області серед кількості скарг на гарячу лінію ОВА щодо домашньго насильства. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Так із лютого 2022 року до травня 2024 ркоу фахівці контант-центру при Полтавській ОВА прийняли 56 звернень від громадян стосовно домашнього насильства. Із них 31 випадок — щодо вчинення насильства над дітьми. Ситуацій, коли постраждали жінки з дітьми, було 17, тобто кожне третє повідомлення. В п’яти випадках агресії зазнавали самі жінки, а в трьох — чоловіки та діти в родині.
Загалом скарги надходили із 22 громад області. Кожне друге звернення стосувалося Полтавського району, третина скарг від загальної кількості — Кременчуцького. Серед громад найчастіше звернення надходили із Кременчуцької, Полтавської, Кобеляцької та Карлівської.
Усі скарги опрацювали правоохоронці спільно з відповідними підрозділами територіальних громад.
Також у пресслужбі Полтавської ОВА нагадують: на базі Урядового контактного центру діє спеціалізована гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства — 15-47. Окрім цього, кожен за потреби має можливість звернутися і контакт-центру Полтавської ОВА: 0800502230 для фіксації відповідного звернення.
Нагадаємо, за даними пресслужби прокуратури Полтавщини, за перший квартал 2024 року суди області розглядали близько 130 обвинувальних актів щодо домашнього насильства.
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