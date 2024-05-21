Кременчук - серед лідерів звернень по області щодо домашнього насильства

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 164

Кременчуцька громада входить до лідерів по області серед кількості скарг на гарячу лінію ОВА щодо домашньго насильства. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Так із лютого 2022 року до травня 2024 ркоу фахівці контант-центру при Полтавській ОВА прийняли 56 звернень від громадян стосовно домашнього насильства. Із них 31 випадок — щодо вчинення насильства над дітьми. Ситуацій, коли постраждали жінки з дітьми, було 17, тобто кожне третє повідомлення. В п’яти випадках агресії зазнавали самі жінки, а в трьох — чоловіки та діти в родині.

Загалом скарги надходили із 22 громад області. Кожне друге звернення стосувалося Полтавського району, третина скарг від загальної кількості — Кременчуцького. Серед громад найчастіше звернення надходили із Кременчуцької, Полтавської, Кобеляцької та Карлівської.

Усі скарги опрацювали правоохоронці спільно з відповідними підрозділами територіальних громад.

Також у пресслужбі Полтавської ОВА нагадують: на базі Урядового контактного центру діє спеціалізована гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства — 15-47. Окрім цього, кожен за потреби має можливість звернутися і контакт-центру Полтавської ОВА: 0800502230 для фіксації відповідного звернення.

Нагадаємо, за даними пресслужби прокуратури Полтавщини, за перший квартал 2024 року суди області розглядали близько 130 обвинувальних актів щодо домашнього насильства.