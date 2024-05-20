«Київстар» підвищує тарифи – кому плату за послуги не змінять

Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» підвищує вартість тарифних планів, запропонувавши абонентам перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну. Про це президент компанії Олександр Комаров розповів в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.
За його словами, зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років. Олександр Комаров назвав основною причиною зростання собівартості послуг ціни на електроенергію. Для «Київстару» ця стаття витрат обчислюється мільярдами гривень на рік і вона зросла більш ніж на 100%. Крім того, близько 70−80% інвестицій компанії пов’язані із закупівлями у валюті, яка подорожчала з грудня 2021 року на 45%.
Водночас він заявив, що підвищення тарифів торкнулося лише частини клієнтів.
За даними на сайті «Київстару», наразі тарифи на послуги мобільного зв’язку компанії стартують від 150 грн за 28 днів.
Нагадаємо, 12 грудня 2023 року у мережі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався масштабний збій через потужну хакерську атаку.
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