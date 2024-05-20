«Київстар» підвищує тарифи – кому плату за послуги не змінять

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 273

Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» підвищує вартість тарифних планів, запропонувавши абонентам перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну. Про це президент компанії Олександр Комаров розповів в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

— Споживання, що зростає, інфляція, девальвація змушує всіх виробників, сервіс-провайдерів так чи інакше підвищувати ціни. Ми робимо це вперше з початку війни. До того ж ми даємо клієнтам вибір: або перейти на новий тарифний план із більшим обсягом послуг, або вибрати альтернативу з наявних тарифних планів за меншу ціну і з меншим обсягом послуг. І насправді потрібно розуміти, що це неминучий процес, — сказав голова компанії.

За його словами, зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років. Олександр Комаров назвав основною причиною зростання собівартості послуг ціни на електроенергію. Для «Київстару» ця стаття витрат обчислюється мільярдами гривень на рік і вона зросла більш ніж на 100%. Крім того, близько 70−80% інвестицій компанії пов’язані із закупівлями у валюті, яка подорожчала з грудня 2021 року на 45%.

— Тому у нас немає іншого виходу, окрім як балансувати цю ситуацію через ціну для споживача, — уточнив голова компанії.

Водночас він заявив, що підвищення тарифів торкнулося лише частини клієнтів.

— Ми не змінюємо тарифи протягом 12 місяців. Наприклад, якщо у нас є нова клієнтська база, яка підключилася менш ніж за рік до цього моменту, їхні тарифи ми не чіпаємо. Ще один приклад — ми в «Київстарі» маємо сотні тисяч клієнтів, які змінюють тарифні плани… Ці клієнти мають протягом 12 місяців імунітет від ініціативи з пропозицією змінити тарифний план з боку компанії, — додав Олександр Комаров.

За даними на сайті «Київстару», наразі тарифи на послуги мобільного зв’язку компанії стартують від 150 грн за 28 днів.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року у мережі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався масштабний збій через потужну хакерську атаку.