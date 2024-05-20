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Компанія Ferrexpo презентувала свою діяльність на Форумі «Вільна», організованому виданням Forbes Ukrainian

Сьогодні, 20:58 Переглядів: 112 Новини компаній

 

Під час заходу відбулося обговорення підтримки жіночого руху у суспільстві та бізнесі

Минулої середи, 15 травня, у Києві відбувся перший форум «Вільна», де проблеми підтримки жіночого руху в суспільстві й бізнесі зокрема обговорили понад 40 спікерів з різних галузей. Загалом участь у заході, організованому Forbes Ukrainian, узяли 380 учасників з різних регіонів країни. Форум зібрав кращі історії успіху впровадження й підтримки жіночого лідерства, дозволив обмінятися найкращими практиками й обговорити проблемні питання.

Під час форуму кейси Ferrexpo презентував Юрій Химич, генеральний директор Біланівського гірничо-збагачувального комбінату. Під час дискусії «Компанії, дружні до жіночої кар’єри» він розповів про створення сприятливого середовища на підприємствах компанії для жінок-лідерок та принципи роботи, що базуються на DE&I-стратегії. Під час панелі разом з керуючою директоркою Elementum Energy Ольгою Рибачук, старшою директоркою Intellias Вікторією Цицак та операційною директоркою Глобального договору ООН в Україні Аліною Коновальченко вони обговорили важливість дотримання принципів гендерної рівності як для створення продуктивного робочого середовища, так і для впровадження позитивних змін в українському суспільстві.

Не бійтеся починати впроваджувати принципи гендерної рівності в своїх компаніях і труднощів, що виникають на перших етапах, які здебільшого пов’язані зі стереотипним мисленням. Після відповідного навчання як чоловіків, так і жінок, ви побачите результат — якісно вибудувану співпрацю в команді, — порадив Юрій Химич представникам компаній, які ще вагаються стосовно започаткування процесів гендерної рівності в колективах та під час прийняття управлінських рішень.

Залізорудна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині — Полтавським, Єристівським та Біланівським ГЗК, є потужним платником податків різних рівнів: йдеться про 30% від усіх податкових надходжень до бюджетів області й до 95% на місцевому рівні. Компанія є великим інвестором у регіональну економіку — понад 3,4 млрд доларів інвестовано за 17 років лістингу на Лондонській фондовій біржі. При цьому внесок у ВВП України становить 1,5%. У березні 2024 року разом із USAID та виданням «Українська правда» Ferrexpo підтримала відзначення найуспішніших 100 жінок-українок, якими пишається вся країна.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Ferrexpo бізнес робота форум
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