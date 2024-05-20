Наближається літо: у Кременчуці та на Полтавщині суттєво потеплішає

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 179

Найближчими днями у Кременчуці та на Полтавщині спостерігатиметься значне підвищення темеератури повітря. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра, 21 травня, температура повітря уночі сягатиме +10…+15ºС, вдень підніметься до +20…+25ºС. Наступного дня, 22 травня, стовпчики термометрів покажуть удень близько +22…+25ºС.

У той же час синоптики прогнозують мінливу хмарність та короткочасні опади, місцями з грозами.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, синоптики в другій половині дня прогнозували на Полтавщині грози та шквали. Був оголошений І рівень небезпечності — жовтий.