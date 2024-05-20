Наближається літо: у Кременчуці та на Полтавщині суттєво потеплішає

Разом із підвищенням температури очікуються короткочасні дощі та грози
Найближчими днями у Кременчуці та на Полтавщині спостерігатиметься значне підвищення темеератури повітря. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
За даними синоптиків, завтра, 21 травня, температура повітря уночі сягатиме +10…+15ºС, вдень підніметься до +20…+25ºС. Наступного дня, 22 травня, стовпчики термометрів покажуть удень близько +22…+25ºС.
У той же час синоптики прогнозують мінливу хмарність та короткочасні опади, місцями з грозами.
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, синоптики в другій половині дня прогнозували на Полтавщині грози та шквали. Був оголошений І рівень небезпечності — жовтий.
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