«Ми провалюємось на перший поверх». Що відомо про реконструкцію гуртожитку у Кременчуці

Будинок на проспекті Лесі Українки, 28 планували реконструювати, як гуртожиток для вимушених переселенців
Кременчук не отримав гроші від держави на реконструкцію гуртожитку на проспекті Лесі України, 28. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 травня, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа».
Мешканка гуртожитку Світлана Писанка розповіла «Телеграфу», що її поверх нині «дуже аварійний».
Світлана додала, що «у нас не одноразову були комісії, торік до будинку приїжджав пан мер і обіцяв реконструкцію будинку».
Зазначимо, що рік тому будинок на проспекті Лесі Українки, 28 планували реконструювати, як гуртожиток для вимушених переселенців. Ремонт у будівлі мав би реалізуватись разом з Українським фондом соціальних інвестицій за фінансуванням німецького уряду через банк розвитку KFW, розповіли у сюжеті комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія».
Тоді у гуртожитку проводили оцінку приміщення і протягом 2-3 тижнів місто мало отримати відповідь, чи потрапить він під програму реконструкції.
Наприкінці грудня фінансування від міста на ремонт гуртожитку на проспекті Лесі Українки, 28 зменшили на 10,6 млн грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.