Суд визнав ухилянтом ексстудента духовної семінарії, який переховувався від ТЦК в машині

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На Полтавщині суд визнав колишнього студента духовної семінарії ухилянтом та присудив йому три роки ув’язнення. Про це йдеться у вироку Решетилівського районного суду від 15 травня.

У матеріалах справи зазначено, що на початку квітня 2022 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Тоді ж у травні працівники територіального центру комплектування намагалися вручити йому «бойову» повістку про відправку до військової частини. Це відбулося на території автовокзалу у Решетилівці. Проте повістку обвинувачений не взяв — він почав тікати від представників ТЦК, а потім закрився від них у машині. Тоді військові зачитали йому текст повісти у присутності двох понятих та зазняли це на відео. Проте до військкомату чоловік так і не з’явився та не надав об'єктивних причин стосовно своєї неявки.

Свою провину на суді обвинувачений не визнав. Спочатку він послався на вручення йому тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на початку квітня 2022 року та не роз`яснення йому права на заміну виконання військового обов`язку альтернативною службою з міркувань совісті. Він наголосив на тому, що є віруючою людиною: навчався у вищому духовному навчальному закладі, а нині є парафіянином Української автокефальної православної церкви Харківсько-полтавської єпархії.

Проте під час допиту свідків з’ясувалося, що обвинувачений не завершив навчання у закладі освіти: агрументуючи сімейними обставинами, не захистив дипломну роботу. Також обвинувачений не зміг надати суду жодних длказів про приналежність до будь-якої релігійної організації.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.