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Надзвичайні новини

На Полтавщині у ДТП постраждали п'ятеро людей, серед них четверо дітей

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 731

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП

22 травня близько 16.30 у селищі Скороходове Полтавського району сталася ДТП, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей, зокрема четверо дітей. Поліція розпочала кримінальне провадження для встановлення обставин події.

За попередньою версією слідства, зіткнення відбулося між автомобілем ВАЗ 2110, під керуванням 38-річної місцевої мешканки, та Fiat Tempra, яким керував 56-річний чоловік з того ж селища.

 

Водійку ВАЗу в тяжкому стані ушпиталили. Також до лікарні доставили для обстеження чотирьох неповнолітніх пасажирів цього легковика, віком 4, 10, 11 та 15 років.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що 21 травня у Кременчуці на перехресті вулиці Сержанта Мельничука та провулка Приозерного легковик збив 7-річного велосипедиста.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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