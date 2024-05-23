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ДТП поблизу села Кунцеве: водій Mazda не впорався з керуванням і з’їхав у кювет (доповнено)

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 317

Поліція розпочала кримінальне провадження

22 травня близько 16:00 на автодорозі М-22, поблизу села Кунцеве Новосанжарської громади, сталася ДТП, внаслідок якої постраждали двоє людей. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За інформацією пресслужби поліції, 47-річний водій автомобіля Mazda, мешканець селища Нові Санжари, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП постраждали водій та його 41-річний пасажир, також мешканець Нових Санжар. Чоловіків ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі досудове розслідування триває.

Доповнено:

Аварію одними з перших побачили начальник Управління головної інспекції обласної поліції Станіслав Поплюйко, керівник одного з відділів цього Управління Ігор Коваленко та інспектор Олександр Потапенко, а також представниця Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини (з дислокацією в Полтавській області) Наталія Нечепуренко. Вони розгорнули рятувальну операцію: викликали швидку, зареєстрували повідомлення на лінію 102, до прибуття медиків допомагали постраждалим та контролювали їх стан.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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