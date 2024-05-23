Поліція розшукує безвісти зниклого мешканця села Лукищина Романа Білана

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Чоловік 22 травня близько 11.00 пішов з дому та не повернувся

Відділ №2 Полтавського райуправління поліції розшукує 40-річного безвісно зниклого Романа Білана, мешканця села Лукищина Полтавського району. Відомо, що чоловік 22 травня близько 11.00 пішов з дому та не повернувся. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого:

Зріст: близько 165-170 см

Волосся: темне

Статура: худорлява

Одяг: спортивна синя кофта з білими смугами на манжетах, сірі спортивні штани, чорні черевики, сіро-блакитний картуз з надписом

Особливі прикмети:

Не розмовляє

Зігнута права рука (не рухома)

При ходьбі тягне ліву ногу

Якщо вам інформація про місцезнаходження Романа Білана, повідомте до відділу №2 Полтавського райуправління поліції за телефонами: 0990447379, 0665931843 або 102.