Поліція розшукує безвісти зниклого мешканця села Лукищина Романа Білана

Відділ №2 Полтавського райуправління поліції розшукує 40-річного безвісно зниклого Романа Білана, мешканця села Лукищина Полтавського району. Відомо, що чоловік 22 травня близько 11.00 пішов з дому та не повернувся. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Прикмети зниклого:
Особливі прикмети:
Якщо вам інформація про місцезнаходження Романа Білана, повідомте до відділу №2 Полтавського райуправління поліції за телефонами: 0990447379, 0665931843 або 102.
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