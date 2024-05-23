На Полтавщині оголошено жовтий рівень небезпеки через грози та шквали

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 275

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, у другій половині дня 23 травня у Полтаві та області очікуються грози, місцями шквали зі швидкістю 15-20 м/с. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Жителів регіону просять бути обережними, уникати перебування під деревами, лініями електропередач та рекламними щитами під час негоди.

Нагадаємо, що 7 травня Кременчуком пройшла гроза, яка тривала недовго, однак лишила по собі не лише калюжі, але й повалені гілки та дерева.