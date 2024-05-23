Для істинних поціновувачів: у Горішніх Плавнях відкрили виставку старовинних прикрас

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 143 Партнерський проєкт

В експозиції, розміщеній на стендах актової зали музею історії Полтавського ГЗК, представлено близько 400 найрізноманітніших дукачів, підвісок, намист і медальйонів, що датуються XVIII–XX ст., а також старовинні світлини з Харківської, Сумської, Донецької і Луганської областей

17 травня краєзнавчий музей Горішніх Плавнів і музей історії Полтавського ГЗК презентували виставку «Дукачі і прикраси: Схід». Усі охочі можуть насолодитися красою й неперевершеним виглядом старовинних прикрас зі Східної України з колекції Віктора Векленка, дослідника й історика, директора історико-етнографічного ставрографічного Музею хреста (Дніпропетровська обл.).

В експозиції, розміщеній на стендах актової зали музею історії Полтавського ГЗК, представлено близько 400 найрізноманітніших дукачів, підвісок, намист і медальйонів, що датуються XVIII–XX ст., а також старовинні світлини з Харківської, Сумської, Донецької і Луганської областей. Примітно, що всі прикраси виготовлені зі сплавів кольорових металів та срібла із застосуванням технік лиття, штампування, карбування, витискання, припаювання, вирубування, золочення.

«Моя колекція — то розмаїття виробів українського (й не тільки) декоративно-ужиткового мистецтва. Гадаю, вона буде цікавою як фаховим етнологам, культурологам, мистецтвознавцям, так і решті поціновувачів прекрасного», — зазначив автор колекції.

Ця виставка є фінальним проєктом експонування цієї частини дніпровського зібрання.

Виставка триватиме до 14 липня. Усі охочі можуть відвідати її по буднях з 8.00 до 17.00.

Відкриття виставки відбудеться 17 травня 2024 о 10.00. Попередньо записатися можна за телефоном: 067-252-07-21.