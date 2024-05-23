В Україні ухвалили перші судові рішення про умовно-дострокове звільнення та мобілізацію засуджених

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Перших двох ув’язнених звільнено від відбуття покарання на Хмельниччині

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив перші рішення про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби у лавах Збройних сил України. Про це вчора, 22 травня, повідомила пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

Двоє добровольців — чоловіки 24 та 43 років, які є мешканцями Хмельницької області. Обидва були засуджені до позбавлення волі восени 2022 року за крадіжки (ст. 185 ККУ) на 4 роки й 9 місяців та на 5 років і 5 місяців.

У тексті ухвал суду йдеться, що кожен із них придатний до проходження військової служби за станом здоров'я, пройшов професійно-психологічний відбір і має достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов'язків по захисту України.

У повідомленні йдеться, що після ухвалення рішення суд зобов'язав ГУ «Хмельницький слідчий ізолятор» невідкладно умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом та передати їх до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту.

Суд також ухвалив установити над чоловіками адміністративний нагляд командирами військової частини, де ті проходитимуть військову службу. Серед обмежень, встановлених судом — заборона перебувати за межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особових справах без дозволу командира.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що проводить розгляд у відкритих дистанційних судових засіданнях по ще 50 поданням про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби. Про результати цих засідань пресслужба суду обіцяє повідомити пізніше.

Зазначимо, що Закон «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності» Верховна Рада ухвалила 8 травня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський підписав його 17 травня. Закон передбачає можливість залучати до військової служби у добровільному порядку тих, кого позбавили волі за нетяжкими статтями Кримінального кодексу.

Не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, злочини проти основ національної безпеки та корупційні злочини.

Окрім згоди ув’язненого за мобілізацію, для умовно-дострокового звільнення обов’язковим є висновок військово-лікарської комісії про його придатність до проходження військової служби та погодження від командира військової частини прийняти людину на службу у свій підрозділ.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька вчора, 22 травня, повідомила, що станом на 21 травня понад 3 тисячі засуджених у місцях позбавлення волі вже подали заяви на готовність мобілізуватися до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.