Відсутність погодинних відключень є тимчасовим покращенням — «Укренерго»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 168 Коментарів: 1

Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня зумовлена тимчасовим покращенням ситуації через вихід з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Про це він розповів в ефірі УП.Live.

Кудрицький підкреслив, що вже незабаром ситуація знову може погіршитися:

— Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову, — зазначив очільник «Укренерго».

Це означає, що мешканцям України слід готуватися до можливих відключень електроенергії в найближчому майбутньому через планові ремонти на атомних електростанціях.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» заявило, що у п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.