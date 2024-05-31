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Україна, Світ, Відключення світла

Відсутність погодинних відключень є тимчасовим покращенням — «Укренерго»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 168 Коментарів: 1

 

Незабаром ситуація знову погіршиться

Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня зумовлена тимчасовим покращенням ситуації через вихід з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Про це він розповів в ефірі УП.Live.

Кудрицький підкреслив, що вже незабаром ситуація знову може погіршитися:

— Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову, — зазначив очільник «Укренерго».

Це означає, що мешканцям України слід готуватися до можливих відключень електроенергії в найближчому майбутньому через планові ремонти на атомних електростанціях.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» заявило, що у п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго відключення електроенергії
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Коментарі: 1

4 442
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:26

4,8 грн за квт це добре, смєтуни ви де?


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