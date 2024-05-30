У п'ятницю у Кременчуці не планують застосовувати погодинні графіки відключення світла

У разі зміни ситуації в енергоспоживанні Нціональна енергетична компанія «Укренерго» повідомлятиме додатково
Завтра, 31 травня, у Кременчуці, на Полтавщині та по усіх регіонах України не планують вводити графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться і вимагатиме обмежень у споживанні, про це компанія повідомить додатково.
Нагадаємо, у «Кременчуцького Телеграфа» є матеріал про те, як містянам відслідковувати, коли не буде світла.
Однак, «Полтаваобленерго» попереджало про планові відключення у декількох районах Кременчука.
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