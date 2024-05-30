З Полтави на фронт передали 1000 пляшок з водою

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До комунального підприємства звернулися за допомогою активісти

Комунальне підприємство «Полтававодоканал» передало бійцям 1000 пʼятилітрових пляшок з водою. Про це повідомили в пресслужбі КП.

За інформацією, до КП ПОР «Полтававодоканал» звернулася за допомогою громадська організація «Агенція сталого розвитку», яка надає допомогу військовим частинам і військовослужбовцям в зоні бойових дій. В результаті співпраці для бійців передали 1000 пляшок місткістю 5 літрів.

«КП ПОР «Полтававодоканал» з початку повномасштабного вторгнення постійно допомагає військовим, забезпечуючи їх питною водою. Вдячні і віримо в ЗСУ», — йдеться в дописі комунального підприємства.