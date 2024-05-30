Музиканти Горішніх Плавнів успішно беруть участь у фестивалях і конкурсах

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 108 Партнерський проєкт

Учні музичної школи здобули перемоги в обласному конкурсі виконавської майстерності мистецьких шкіл «Музичний вернісаж», який відбувся наприкінці квітня онлайн у Полтаві.

За результатами творчого змагання у номінації «Фортепіано» перше місце здобули першокласниця Маргарита Бережнюк (викладачка Ірина Кириченко), другокласник Ілля Куліков (викладачка Юлія Головня) і семикласниця Поліна Кривошея (викладачка Неллі Бугуєва). Піаністи виконали сюїту «Зоопарк» Германа Галиніна та «Танцювальну» Андрія Штогаренка, «Рондо» Муціо Клементі та «У кузні» Самуїла Майкапара, «Ноктюрн» Манфреда Шмітца та «Сінематограф» Ігоря Якушенка. Друге місце посіли учениці викладачки Юлії Головні четвертокласниця Анжеліка Сахно та шестикласниця Софія Каюкова з творами Сонатина ре мажор Муціо Клементі та «Бабуся-Ягуся» Лариси Іваненко, Соната фа мажор Йозефа Гайдна та «Токата-прелюдія» Павла Захарова.

Також друге місце посіли учениця шостого класу Поліна Колесник (викладачка Неллі Бугуєва), фортепіанні дуети у складі Мілани Лагно і Ксенії Боярчук (викладачка Олена Шашина) та шестикласниць Софії Каюкової й Поліни Колесник (викладачки Юлія Головня та Неллі Бугуєва). Учасники конкурсу виконали Сонатину D-dur Муціо Клементі та «Елегію» Арно Бабаджаняна, «Алілуя» в обробці Тетяни Афанасенко та «Новорічні вогники» Юрія Зубая, «Ректайм» Манфреда Шмітца та «Я піду в далекі гори» Володимира Івасюка в аранжуванні Міри Шентерюк.

Третє місце посіла третьокласниця викладачки Олени Шашиної Мілана Лагно з творами Сонатина до мажор Фрідріха Кулау та «Космос» Міри Шентерюк.

Вихованці Горішньоплавнівської музичної школи стали призерами обласного конкурсу «Музичний вернісаж» у номінації «Вокал», творче змагання відбулося онлайн 25-26 квітня у Полтаві. За його підсумками вокальний ансамбль у складі Єлизавети Заїки, Варвари Колодяжної, Ксенії Павлюк, Анни Стущанської, Орини Лук’янової, Олександри Старушко, Анастасії Лашко, Аміни Тажибаєвої та Софії Жовтило під керівництвом Ольги Настеки посів третє місце. Колектив виконав невмирущий духовний твір Сезара Франка «Паніс ангелікус» та пісню «Музика звучить» (слова і музика Лесі Горової).