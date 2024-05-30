З Полтавської області в зону бойових дій передали «швидку» та генератори

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 129

Автівку пригнали з Нідерландів та пройшла відповідний техогляд

З Полтавської області спільно з волонтерами та представниками Новоселівської громади передали автомобіль швидкої допомоги та генератори для потреб військових. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Філіп Пронін.

Автівка допомагатиме евакуювати поранених і рятувати життя. Її пригнали з Нідерландів. Авто пройшла відповідний техогляд.

«Дякуємо кожному, хто підтримує наших оборонців, допомагає рятувати життя. Разом до перемоги! Слава Україні!», — коментують в пресслужбі очільника області.

Нагадаємо, що з Полтави також на фронт передали 1000 пляшок з водою.