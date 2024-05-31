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Надзвичайні новини, Полтавщина

Ще один випадок сказу на Полтавщині: із хворою твариною контактувала дитина

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 79

 

Навколишні села віднесли до загрозливої зони неблагополучного пункту

В одному з сіл поблизу Полтави виявили сказ у безпритульного кота. Про це повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби 30 травня.

Про загибель кота із клінічними ознаками, подібними на сказ, до обласної ветлікарні повідомили місцеві мешканці. Фахівці виїхали на місце та відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень. Того ж дня аналіз підтвердив у кота сказ.

У пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації повідомляють, що із хворою твариною контактувала дитина — вона наразі отримує антирабічне лікування (вакцинація людей, які контактували з хворими на сказ тваринами).

Село, де стався випадок захворювання, оголосили неблагополучною по сказу територією. Також там розпочали ряд комплексних заходів з ліквідації сказу та недопущення поширення захворювання на інші території.

Навколишні села Терешки, Портнівка, Копили, Зінці, Безручки, Клюшники, Цибулі, Ватажкове, Кашубівка, Ваці та Давидівка віднесли до загрозливої зони неблагополучного пункту. Ветеринари робитимуть там безкоштовні щеплення проти сказу усім сприятливим домашнім тваринам.

Нагадаємо, на минулому тижні сказ у безпритульного собаки виявили в одному з сіл Кобеляцької громади.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 05453.com.ua
Теги: сказ кіт безпритульні тварини Держпродспоживслужба
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