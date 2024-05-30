На Полтавщині подешевшали продукти

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У квітні знизилися ціни на споживчому ринку Полтавщини. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Деякі продукти, як-от яйця, цукор та молоко, подешевшали. На 1,7% дешевше можна купити зараз фрукти.

— Змінилася ситуація щодо фруктів: якщо в березні вони здорожчали, то наступного місяця їх вартість зменшилася на 1,7%. Дещо здешевшали одяг і взуття, — розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Натомість підвищилися ціни на пальне, безалкогольні напої, макаронні вироби та рибу.

Моніторинг споживчих цін на товари й послуги триває.

Нагадаємо, що на минулому тижні на Кременчуччині подешевшала курятина, а всі інше подорожчало.