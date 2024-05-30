На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Микола Мироненко

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 142

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Омельницької громади Микола Мироненко. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці громади.

Разом з родиною військовий мешкав у селі Демидівка Омельницької громади.

Щирий українець, кращий син, брат та мужній захисник рідної Батьківщини… Немає слів, щоб описати біль, який рве на шматки душу, паморочить голову і підкошує ноги… — пишуть на сторіні громади.

Інформації про дату прощання та поховання загиблого бійця поки що немає.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Мироненка.