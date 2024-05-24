На Кременчуччині подешевшала курятина, а всі інше подорожчало — як змінилися ціни за тиждень

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 174

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 23 травня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині ціни зросли на багато харчових продуктів та бензин, а подешевшала лише курятина. Найбільше подорожчали морква та цибуля, а зростання вартості картоплі зупинилося.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, рані овочі та полуниця дешевшають, але ці продукти не підпадають під моніторинг цін.

Згідно з інформацією від Держпродспоживслужби подорожчали:

борошно пшеничне — на 0,30 грн за кг;

крупа гречана — на 0,90 грн за кг;

яйця курячі — на 0,50 грн за десяток;

цибуля ріпчаста — на 2,10 грн за кг;

буряк — на 0,50 грн за кг;

морква — на 6,94 грн за кг;

бензин — на 0,25 грн за літр.

подешевшали:

птиця (тушки курячі) — на 3,05 грн за кг;

картопля — на 0,03 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.