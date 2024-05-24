Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Відео, Сюжети

У центрі Кременчука поліцейський збив пішоходку (додано)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2 409 Коментарів: 1

 

Потерпілу з травмами госпіталізували

24 травня у центрі Кременчука сталась ДТП. Близько 13.00 на вул. Івана Мазепи автівка збила жінку.

Потерпілій надає допомогу «швидка».

— Попередньо, жінка переходила дорогу в невстановленому місці і її збила машина, — повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
 
 Водій автомобіля Skoda скоїв наїзд на жінку, яка госпіталізована до лікарні. Зараз на місці працюють слідчі, — повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Кременчужанка Оксана була свідком події, вона ж і викликала потерпілій швидку. Говорить, зразу почула писк гальм і поки повернулася — жінка уже падала на землю.

 

— Машина була поліцейська, із «синіми» номерами. Але їх потім з машини зняли. Очевидців зібралося багато, але щоб поліція у когось щось запитувала, я не бачила.

 

Також, за словами Оксани, водій автомобіля лиш поцікавився, чи жива потерпіла.

— Підійшли, спитали, чи жива, і все. А далі приїхала «швидка», людину на ношах забрали.

Наразі відомо, що потерпілій 65 років. Інформації про її стан поки що немає.

Додано:

У пресслужбі Головного управління Національної поліції підтвердили, що аварію спричинила службова машина, а за кермом перебував працівник Кременчуцького райуправління поліції.

Інформацію про подію передали до Державного бюро розслідувань та прокуратури.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Додано:

Подія сталася у кількох метрах від Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1. Проте, за словами очевидців, ніхто з медиків не вийшов надати допомогу потерпілій.

 

— У нас вікна виходять на іншу сторону, ми нічого не бачили, — прокоментували журналістам працівники реєстратури поліклініки.

Працівники приймальні розповіли, що після події до них приходила патрульна поліція.

— Ми передали їм відео з камери спостереження, там далі правоохоронці уже усе з’ясовуватимуть.

На питання, чи бачив хтось із медиків аварію та чи вийшов допомогти жінці у медзакладі коментують:

— Це компетенція «швидкої». У жінки міг бути травмований хребет, якісь наші дії могли б їй нашкодити.

Більше у приймальні нічого не захотіли говорити і порадили журналістам надіслати офіційний запит.

3
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ДТП збили людину
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

97
Bombey:
Сьогодні, 14:07

синий на синих номерах


6 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх