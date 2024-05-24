24 травня у центрі Кременчука сталась ДТП. Близько 13.00 на вул. Івана Мазепи автівка збила жінку.

Потерпілій надає допомогу «швидка».

— Попередньо, жінка переходила дорогу в невстановленому місці і її збила машина, — повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

— Водій автомобіля Skoda скоїв наїзд на жінку, яка госпіталізована до лікарні. Зараз на місці працюють слідчі, — повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Кременчужанка Оксана була свідком події, вона ж і викликала потерпілій швидку. Говорить, зразу почула писк гальм і поки повернулася — жінка уже падала на землю.

— Машина була поліцейська, із «синіми» номерами. Але їх потім з машини зняли. Очевидців зібралося багато, але щоб поліція у когось щось запитувала, я не бачила.

Також, за словами Оксани, водій автомобіля лиш поцікавився, чи жива потерпіла.

— Підійшли, спитали, чи жива, і все. А далі приїхала «швидка», людину на ношах забрали.

Наразі відомо, що потерпілій 65 років. Інформації про її стан поки що немає.

Додано:

У пресслужбі Головного управління Національної поліції підтвердили, що аварію спричинила службова машина, а за кермом перебував працівник Кременчуцького райуправління поліції.

Інформацію про подію передали до Державного бюро розслідувань та прокуратури.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Додано:

Подія сталася у кількох метрах від Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1. Проте, за словами очевидців, ніхто з медиків не вийшов надати допомогу потерпілій.

— У нас вікна виходять на іншу сторону, ми нічого не бачили, — прокоментували журналістам працівники реєстратури поліклініки.

Працівники приймальні розповіли, що після події до них приходила патрульна поліція.

— Ми передали їм відео з камери спостереження, там далі правоохоронці уже усе з’ясовуватимуть.

На питання, чи бачив хтось із медиків аварію та чи вийшов допомогти жінці у медзакладі коментують:

— Це компетенція «швидкої». У жінки міг бути травмований хребет, якісь наші дії могли б їй нашкодити.

Більше у приймальні нічого не захотіли говорити і порадили журналістам надіслати офіційний запит.