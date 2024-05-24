24 травня у центрі Кременчука сталась ДТП. Близько 13.00 на вул. Івана Мазепи автівка збила жінку.
Потерпілій надає допомогу «швидка».
Кременчужанка Оксана була свідком події, вона ж і викликала потерпілій швидку. Говорить, зразу почула писк гальм і поки повернулася — жінка уже падала на землю.
Також, за словами Оксани, водій автомобіля лиш поцікавився, чи жива потерпіла.
Наразі відомо, що потерпілій 65 років. Інформації про її стан поки що немає.
Додано:
У пресслужбі Головного управління Національної поліції підтвердили, що аварію спричинила службова машина, а за кермом перебував працівник Кременчуцького райуправління поліції.
Інформацію про подію передали до Державного бюро розслідувань та прокуратури.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Додано:
Подія сталася у кількох метрах від Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1. Проте, за словами очевидців, ніхто з медиків не вийшов надати допомогу потерпілій.
Працівники приймальні розповіли, що після події до них приходила патрульна поліція.
На питання, чи бачив хтось із медиків аварію та чи вийшов допомогти жінці у медзакладі коментують:
Більше у приймальні нічого не захотіли говорити і порадили журналістам надіслати офіційний запит.
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