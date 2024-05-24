«АвтоКрАЗ» більше не банкрут: нові умови для підприємств критичної інфраструктури

Верховна Рада ухвалила закон про мораторій на банкрутство українських підприємств критичної інфраструктури, включаючи «АвтоКрАЗ»
«АвтоКрАЗ» більше не банкрут, оскільки парламент ввів мораторій на банкрутство підприємств, відчужених восени 2022 року. Про це пише Forbes Україна. Окрім КрАЗу це стосується також «Запоріжтрансформатор», а «Мотор Січ» та «Укрнафта» не збанкрутують ще щонайменше два роки після закінчення війни.
У виданні зазначають, що до кінця воєнного стану та ще впродовж двох років після закінчення війни порушувати будь-які судові справи щодо українських підприємств критичної інфраструктури, у яких держава прямо чи опосередковано володіє ≥50% статутного капіталу — заборонено. 22 травня Рада схвалила закон про мораторій на банкрутство таких обʼєктів.
Закон дозволить зберегти у держвласності відчужені «Мотор Січ», «Укрнафтау», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», пояснив один з авторів законопроєкту, депутат «Слуги народу» Олександр Федієнко.
Кредитори та колишні власники не зможуть позиватися щодо майна цих компаній, а справи про банкрутство просто закриють, каже керуючий партнер юридичної компанії «Армада» Олександр Кузнєцов.
Підприємство зайшло в процедуру банкрутства у 2016 році та сумарно винне 39 своїм кредиторам близько 5 млрд грн, каже Кізленко.
Загальні борги компанії на кінець 2023-го сягають 12,3 млрд грн. Виторг «АвтоКрАЗ» торік сягнув 303,7 млн грн.
Наступні збори кредиторів заплановані на кінець травня, каже він.
Нагадаємо, у травні «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що працівникам компанії «АвтоКрАЗ» протягом кількох місяців затримували виплату заробітної плати.
На початку листопада 2022 року ПрАТ «АвтоКрАЗ» перейшов у власність держави. Раніше підприємство входило у групу «Фінанси та Кредит» екснардепа від Кременчука та Горішніх Плавнів Костянтина Жеваго.
В уряді пояснили, що продукція, яку виготовляють підприємства, зокрема й АвтоКрАЗ, необхідна для Збройних сил та енергетичного сектору.
У повідомленні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зазначено, що компанії, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Роботу підприємств, які не функціонували, відновлять, а працівники повернуться до виробничого процесу, пообіцяли в уряді.
У грудні 2022 року новим генеральним директором заводу «АвтоКрАЗ» замість Романа Черняка став Володимир Носов. Роман Черняк обіймав цю посаду з 2012 року.
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