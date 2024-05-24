«АвтоКрАЗ» більше не банкрут: нові умови для підприємств критичної інфраструктури

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 614

«АвтоКрАЗ» більше не банкрут, оскільки парламент ввів мораторій на банкрутство підприємств, відчужених восени 2022 року. Про це пише Forbes Україна. Окрім КрАЗу це стосується також «Запоріжтрансформатор», а «Мотор Січ» та «Укрнафта» не збанкрутують ще щонайменше два роки після закінчення війни.

У виданні зазначають, що до кінця воєнного стану та ще впродовж двох років після закінчення війни порушувати будь-які судові справи щодо українських підприємств критичної інфраструктури, у яких держава прямо чи опосередковано володіє ≥50% статутного капіталу — заборонено. 22 травня Рада схвалила закон про мораторій на банкрутство таких обʼєктів.

Закон дозволить зберегти у держвласності відчужені «Мотор Січ», «Укрнафтау», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», пояснив один з авторів законопроєкту, депутат «Слуги народу» Олександр Федієнко.

Кредитори та колишні власники не зможуть позиватися щодо майна цих компаній, а справи про банкрутство просто закриють, каже керуючий партнер юридичної компанії «Армада» Олександр Кузнєцов.

«Це хороший закон для боржників та поганий — для кредиторів», — каже Вадим Кізленко арбітражний керуючий у справі банкрутства «АвтоКрАЗ».

Підприємство зайшло в процедуру банкрутства у 2016 році та сумарно винне 39 своїм кредиторам близько 5 млрд грн, каже Кізленко.

Загальні борги компанії на кінець 2023-го сягають 12,3 млрд грн. Виторг «АвтоКрАЗ» торік сягнув 303,7 млн грн.

Наступні збори кредиторів заплановані на кінець травня, каже він.

«Тоді й буде зрозуміла подальша стратегія кредиторів, — пояснює Кізленко. — Навряд вони відреагують радісно».

Нагадаємо, у травні «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що працівникам компанії «АвтоКрАЗ» протягом кількох місяців затримували виплату заробітної плати.

Що відомо про відчуження КрАЗ

На початку листопада 2022 року ПрАТ «АвтоКрАЗ» перейшов у власність держави. Раніше підприємство входило у групу «Фінанси та Кредит» екснардепа від Кременчука та Горішніх Плавнів Костянтина Жеваго.

В уряді пояснили, що продукція, яку виготовляють підприємства, зокрема й АвтоКрАЗ, необхідна для Збройних сил та енергетичного сектору.

У повідомленні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зазначено, що компанії, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Роботу підприємств, які не функціонували, відновлять, а працівники повернуться до виробничого процесу, пообіцяли в уряді.

У грудні 2022 року новим генеральним директором заводу «АвтоКрАЗ» замість Романа Черняка став Володимир Носов. Роман Черняк обіймав цю посаду з 2012 року.