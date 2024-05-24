В Горішніх Плавнях подбали про харчування вихованців літніх шкільних таборів

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 102 Коментарів: 1 Партнерський проєкт

Протягом червня-липня в Горішніх Плавнях буде організована робота восьми таборів із денним перебуванням дітей. Про це повідомила заступниця міського голови Надія Угнічева під час виїзної наради у школі № 4. Перша зміна, із 3 по 21 червня, буде організована на базі семи загальноосвітніх закладів, друга (з 1 по 19 липня) — на базі Центру дитячої та юнацької творчості (ЦДтаЮТ). Тривалість змін становитиме 15 робочих днів. Планується, що табори відвідуватимуть близько 800 дітей.

«На дітей чекатимуть різноманітні розважальні та пізнавальні програми, ігри на свіжому повітрі, спортивні заходи та екскурсії», — повідомила Надія Угнічева.

У таборах, зазначила вона, передбачено одноразове харчування. Його вартість становитиме 100 грн на день на одну дитину. Школярі пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно. Для дітей забезпечать кейтерингову доставку готових страв (catering з англ. — організація виїзного харчування).

«Ми дуже раді, що до нашої програми відпочинку й оздоровлення дітей долучився Благодійний фонд Полтавсько го ГЗК. Фонд закупив на кожну із шести шкіл по одному термоконтейнеру із шістьма гастроємностями, які розраховані на понад 120 порцій, та по два термоси об’ємом на 12 л кожний для перевезення гарячих страв. Загальна вартість обладнання становить 107 040 грн», — розповіла Надія Угнічева.

Вона висловила подяку співзасновникам БФ Костянтину Жеваго та Віктору Лотоусу за надану допомогу.

«Незважаючи на складні часи, які переживає Україна, спільними зусиллями забезпечуємо організацію відпочинку та оздоровлення дітей», — наголосила заступниця міського голови.

Директорка школи № 4 Лідія Бурлака розповіла про поточну організацію шкільного харчування в навчальному закладі.

«В умовах воєнного стану і дорослим, і школярам працювати надзвичайно складно. Але завдяки турботі органів місцевого самоврядування на чолі з мером Дмитром Биковим ми отримали можливість організувати харчування, — наголосила Лідія Бурлака. — Зараз під час великої обідньої перерви діти хоча й не харчуються в шкільній їдальні, але мають можливість зайти до неї та підігріти в мікрохвильовій печі принесену з дому їжу в контейнері, зробити собі гарячий напій зі спеціально закуплених термопотів [пристрій, що поєднує функції чайника й термоса, — Ред.]. Це відбувається під наглядом чергових учителів».

На придбання мікрохвильових печей і термопотів кожна школа отримала кошти з бюджету громади.

«Надзвичайно важлива турбота про здоров’я дітей, яка на першому місці в міського голови. За що щира вдячність від учнівського, педагогічного та батьківського колективів», — підсумувала Лідія Бурлака.

Варто зазначити, що всі приміщення їдальні СЗОШ No 4 були відремонтовані у 2019 році відповідно до стандартів організації раціонального харчування учнів загальноосвітніх закладів.