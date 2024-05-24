У Кременчуцькій гімназії №21 відкрили стенд загиблим військовослужбовцям

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 159

24 травня у приміщенні гімназії № 21 у Кременчуці відкрили стелу шістьом загиблим військовослужбовцям, які раніше тут навчались. Це Євгеній Кондрашов, Олександр Яуров, Юрій Агеєв, Вадим Кришталь, Андрій Резван та Микола Жидков.

За словами директора гімназії № 21 Олександра Деньги, встановити стенд допомогли випускники закладу.

Мати Євгена Кондрашова Ольга Кондрашова розповідає, що її син захищає України з 2014 року.

— У нього було 25 людей, за яких він теж мав відповідати. І у найбільш таку хвилину, коли він міг відпочивати, він кинувся спасати, спасати їх. Він був таким з дитинства. Для мене це, як серце відрізане навпіл — одна половинка залишилась на кладовищі, а з іншою я живу, — каже Ольга.

Євгеній був старшим лейтенантом, начальником зв‘язку — командиром взводу. Загинув під час виконання бойового завдання у Харкові 24 березня 2022 року. У Євгена Кондрашова залишились дружина та батьки.

Дитячий тренер спортсмена з футбольного клубу «Кремінь» Олександр Назаренко зазначив, що цьогоріч у Кременчуці відбудеться турнір, присвячений Миколі Жидкову, який вихованцем ФК. Його влаштовують вдруге і планують продовжувати це надалі, розповів тренер.

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Батько загиблого Юрій Жидков каже, що про повернення до України його син почав говорити ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Спортсмен з 2020 до 2022 рік грав за польський футбольний клуб «Wegrzcanka Węgrzce Wielkie» з 7 ліги Польщі.

— Був призначений у підрозділ розвідки. Але там він відчував, що робить для перемоги недостатньо, тому почав шукати можливості для того, щоб перевестись у підрозділі у найважчі місця. Перевівся до роти, яка безпосередньо була на першій лінії, — говорить Юрій Жидков.

Спортсмен у 2019 році закінчив кременчуцький ліцей-інтернат № 21 «Старт» та футбольний клуб «Кремінь», під керівництвом тренера Олександра Назаренка. Микола Жидков загинув влітку 2023 року на російсько-українській війні від уламкових поранень протитанкової керованої ракети. Був кулеметником.

Олександр Яуров з початку повномасштабної війни служив у батальйоні «Азов». 25 жовтня 2022 року потрапив під мінометний обстріл в районі Майорська Донецької області.

Юрій Агеєв загинув у грудні 2022 року від уламкових поранень під час обстрілу в районі села Кліщіївка Донецької області. На захисті держави був з 2014 року на посаді десантника. З початку повномасштабного вторгнення Юрія мобілізували 5 травня. Оскільки він був підготовлений, то потрапив до президентської бригади командиром відділення, де навчав хлопців та добре воював.

Вадим Кришталь загинув у січні 2023 року в районі селища Михайлівка Донецької області під час оборони України. Чоловік був обслуговуючим мінометного взводу мінометної батареї, десантно-штурмового батальйону.

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