На Полтавщині чоловік вдарив жінку ножем у живіт — поліція

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Це сталося під час сварки

Ввечері 23 травня у Лубнах 33-річний чоловік вдарив ножем жінці у живіт. Йому мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині 24 травня.

Вказали, що чоловік поранив жінку під час сварки. До поліції затриманий звернувся сам. Потерпілу ушпиталили до хірургічного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування, розповіли в управлінні.

З місця пригоди правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція розслідує кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.



