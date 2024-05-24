«На таких людях тримається Україна»: у Кременчуці попрощалися із полеглим військовим Іваном Литвином

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 383

Товариші згадують Івана як чесну, достойну, справедливу людину. Чоловік приєднався до лав Збройних Сил України у перші дні повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 24 травня, у Кременчуці в останню путь провели загиблого військовослужбовця Івана Литвина. Народився чоловік 23 червня 1969 року у Кременчуці, працював у Горішніх Плавнях у компанії «Феррострой».

Попрощатися з Іваном до Свято-Миколаївського собору прийшло багато людей — рідні, друзі, колеги, побратими.

Володимир певний час служив разом з Іваном.

— Це була та людина, на яких тримається Україна. Я з Іваном трохи послужив разом, а потім нас усіх порозкидали по різних напрямках. Він був небагатослівний, проте добрий та щирий.

Колеги відгукуються про загиблого як про добру, чуйну людину, хорошого товариша.

— Ми разом працювали довгий час. Дуже працьовитий, талановитий. Це була людина честі, на нього завжди можна було покластися. Він з перших днів пішов добровольцем.

Кажуть, інколи зідзвонювалися з Іваном, питали, як справи. Але він особливо нічого не розказував.

Наталія знала Івана давно, говорить, тривалий час товаришували сім’ями.

— Це була дуже гарна людина, життєрадісна, завжди у всьому допомагав. Він раніше танцював, дуже любив танці. І чотири роки тому відновив це заняття, знайшов групу для свого віку. Він так цьому радів, і ми за нього раділи. Взагалі Іван дуже життєрадісно до усього підходив.

Жінка говорить, коли почалася повномасштабна війна, Іван свідомо прийняв рішення піти воювати.

— Він пішов захищати свою землю, де живе його сім’я. Він був патріотом, впевнено йшов до цього, вірив у це. Ми будемо пам’ятати його завжди, — додає Наталія.

Служив Іван Литвин в одному з підрозділів Національної гвардії України. Загинув військовослужбовець 18 травня під час бойових дій поблизу Вовчанська на Харківщині.

У полеглого бійця лишилися мати, дружина, діти.

Панахиду за загиблим військовим відслужив Володимир Макогон, настоятель Свято-Миколаївського собору. Поховали Івана на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.