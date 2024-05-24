«На таких людях тримається Україна»: у Кременчуці попрощалися із полеглим військовим Іваном Литвином

Товариші згадують Івана як чесну, достойну, справедливу людину. Чоловік приєднався до лав Збройних Сил України у перші дні повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 24 травня, у Кременчуці в останню путь провели загиблого військовослужбовця Івана Литвина. Народився чоловік 23 червня 1969 року у Кременчуці, працював у Горішніх Плавнях у компанії «Феррострой».
Попрощатися з Іваном до Свято-Миколаївського собору прийшло багато людей — рідні, друзі, колеги, побратими.
Володимир певний час служив разом з Іваном.
Колеги відгукуються про загиблого як про добру, чуйну людину, хорошого товариша.
Кажуть, інколи зідзвонювалися з Іваном, питали, як справи. Але він особливо нічого не розказував.
Наталія знала Івана давно, говорить, тривалий час товаришували сім’ями.
Жінка говорить, коли почалася повномасштабна війна, Іван свідомо прийняв рішення піти воювати.
Служив Іван Литвин в одному з підрозділів Національної гвардії України. Загинув військовослужбовець 18 травня під час бойових дій поблизу Вовчанська на Харківщині.
У полеглого бійця лишилися мати, дружина, діти.
Панахиду за загиблим військовим відслужив Володимир Макогон, настоятель Свято-Миколаївського собору. Поховали Івана на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.