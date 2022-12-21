«Намагався вибратися з-під землі»: Кременчук попрощався з сержантом, захисником України Юрієм Агеєвим

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Сьогодні, 21 грудня, Кременчук попрощався з сержантом Юрієм Агеєвим, який загинув 6 грудня в районі Бахмута. Захисник загинув від осколкових поранень під час обстрілу в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Прощання відбулося у Міському палаці культури. Попрощатися та покласти квіти прийшли друзі, рідні, колеги по роботі, побратими з передової та представники міської влади: міський голова Віталій Малецький, секретар міськради Юрій Гриценко та заступники Дмитро Кравченко, Руслан Проценко, керівник департаменту соцзахисту Марина Доценко.

— Синочку... Я ж кожного дня молилася за тебе, — плакала над домовиною мама, дружина та син.

Юрій Агеєв народився 8 лютого 1972 року у селі Герасимівка (колишній Семенівський район). Працював слюсарем у Нафтоспецбуді. З початку російсько-української війни став на захист держави. Після демобілізації десантник повернувся на роботу слюсарем. З початку повномасштабного вторгнення Юрія мобілізували 5 травня. Оскільки він був підготовлений, то потрапив до президентського полку командиром відділення, де навчав хлопців та добре воював.

— Юрій загинув 6 грудня, в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Він загинув від численних уламкових поранень. Його засипало землею, він намагався вилізти, але уламків було дуже багато. Вони пробили легені, пошкодили внутрішні органи, в результаті чого помер. Він був відповідальною людиною. Юрку багато хто знає в нашому місті. Займався спортом. На жаль, ми його сьогодні проводимо в останню путь. У нього залишилася мати, дружина та син, — розповів військовий з позивним «Художник».

Юрій завжди приходив на допомогу й підтримував добрим словом. Сусідка Тетяна, у якої маленький онук, розповіла про останню зустріч з військовим у вересні та його слова, які потрапили в саме серце.

— Ми дуже багато років товаришували. Жили поруч по сусідству. Він був чуйною та доброю людиною. Коли почалася війна він пішов захищати нас У вересні Юрій приїжджав додому. Й дуже запам'яталися його слова: «Я пішов захищати вас усіх. За свою сім'ю, за вас, й за цього маленького хлопчика (говорячи про онука Тетяни — ред.). Він віддав життя за всіх нас. Низький за це уклін.

Колега по роботі Тарас розповів, що познайомився з Юрієм два роки тому, разом будували Маркетопти:

— Був хороший, добрий, спокійний. Завжди у роботі, безвідмовний... У нього дві контузії, через які його комісували. Як розпочалася війна, він підлікувався у госпіталі й пішов знову. Він був розвідником із 2014 року, як дізнався про війну, уже нічого іншого не хотів. Юра небагато про себе розповідав.

Кременчужани живим коридором попрощалися із захисником Юрієм Агеєвим. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військового на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.