У Кременчуці копи зловили водія з підробленим свідоцтвом про реєстрацію машини

Кременчуцькі патрульні виявили реєстраційні документи на авто з ознаками підробки. Про це повідомляє патрульна поліція міста.
Вчора, 20 грудня, під час патрулювання поліцейські зупинили автівку Mercedes Benz за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів 37-річний керманич пред'явив поліцейським свідоцтво про реєстрацію машини, яке викликало у патрульних сумніви щодо його дійсності. На документі був відсутній голографічний захисний елемент та різної форми та розміру написи.
Для з'ясування всіх обставин справи патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Поліція наголошує, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер