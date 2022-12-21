У Кременчуці копи зловили водія з підробленим свідоцтвом про реєстрацію машини

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 262

Кременчуцькі патрульні виявили реєстраційні документи на авто з ознаками підробки. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Вчора, 20 грудня, під час патрулювання поліцейські зупинили автівку Mercedes Benz за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів 37-річний керманич пред'явив поліцейським свідоцтво про реєстрацію машини, яке викликало у патрульних сумніви щодо його дійсності. На документі був відсутній голографічний захисний елемент та різної форми та розміру написи.

Для з'ясування всіх обставин справи патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Поліція наголошує, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.