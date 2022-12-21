У Кременчуці містянин допоміг повернути загублені речі власнику

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 272

У Кременчуці завдяки добропорядності місцевого мешканця патрульні повернули чоловіку його загублені речі. Про це сповістила патрульна поліція міста.

Сьогодні, 21 грудня, під час патрулювання до поліцейських звернувся чоловік та розповів, що знайшов чоловічу сумку із документами. Він передав знахідку поліцейським.

За допомогою наявних баз охоронці порядку швидко встановили власника втрачених речей.

Поліція дякує усім небайдужим громадянам, які повідомляють про знайдені речі громадян та передають їх патрульним.