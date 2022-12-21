Працівники шкіл у Кременчуці чергують цілодобово у «Пунктах незламності»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 167

Також до чергування залучать працівників муніципальної варти і ДСНС

У Кременчуці цілодобово чергують у «Пунктах незламності» працівники гімназій та ліцеїв (раніше шкіл - ред.). Розповів про це голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький.

— «Пункти незламності» повинні працювати цілодобовою. Ми спеціально дали премії людям усім. Ми підтримали заклади освіти, підтримали садочки, підтримали школи й керівники закладів повинні зробити графіки чергування, коли відповідальна особа перебуває на пункті незламності. Одна людина чергує. Він повинен працювати цілодобово. Ми туди притягнемо працівників муніципальної варти та ДСНС, які допомагатимуть у технічних питаннях. А черговий — це працівник закладу, який знаходиться цілодобово, — зазначив Віталій Малецький.