«Полтаваобленерго» має нормалізувати графіки відключень до Нового року

Глава Уряду дав завдання відповідальним міністерствам і відомствам вжити необхідних заходів також у питанні посилення захисту критичної інфраструктури
В Україні перевірили обленерго та зафіксували майже 200 порушень, про це повідомив «Урядовий портал».
Серед «лідерів» по порушенням є і «Полтаваобленерго», а також: «Волиньобленерго», «ДТЕК Київські регіональні електромережі», «ДТЕК Київські електромережі», «Тернопільобленерго» та «Чернігівобленерго».
Найпоширеніші порушення:
Порушення мають усунути до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер