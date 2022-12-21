«Полтаваобленерго» має нормалізувати графіки відключень до Нового року

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 320

Глава Уряду дав завдання відповідальним міністерствам і відомствам вжити необхідних заходів також у питанні посилення захисту критичної інфраструктури

В Україні перевірили обленерго та зафіксували майже 200 порушень, про це повідомив «Урядовий портал».

Серед «лідерів» по порушенням є і «Полтаваобленерго», а також: «Волиньобленерго», «ДТЕК Київські регіональні електромережі», «ДТЕК Київські електромережі», «Тернопільобленерго» та «Чернігівобленерго».

Найпоширеніші порушення:

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

порушення тривалості перерв між графіками відключення;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

відсутність погодженого з органами місцевої влади списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Порушення мають усунути до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.