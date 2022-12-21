Для лікарні «Кременчуцька» купили генератор, який зможе живити увесь медзаклад

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 110

Міська влада придбала для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» новий генератор потужністю 120 КВт.

За інформацією мерії Кременчука, з його появою у лікарні з’явилася можливість в умовах відсутності централізованого електропостачання забезпечувати електрикою майже всі відділення одночасно. Таким чином пацієнти зможуть отримувати безперервну медичну допомогу.

За кошти міського бюджету для лікарні «Кременчуцька» вже купували генератори. Їх потужностей вистачало, щоб живити електрикою в екстрених ситуаціях окремо кілька відділень: кардіохірургію, реанімацію та анестезіологію.