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Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці посмертно відзначили 6 військових

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 406

 

Нагороди отримали члени родини військових

17 січня на сесії Кременчуцької міської ради посмертно нагородили військових, які загинули під час російсько-української війни.

Про це повідомляє журналіст «Кременчуцького Телеграфа» з сесійної зали міськради.

Відзнаки отримали родини загиблих військовослужбовців, які служили у 71 окремій єгерській бригаді.

Нагороди отримали:

  • солдат Антон Бугай;
  • солдат Юрій Забара;
  • солдат Віталій Прокопенко;
  • солдат Ігор Савченко;
  • старший солдат Андрій Резван;
  • солдат Костянтин Хасанов-Трошков.

Нагадаємо, 16 січня у День пам’яті захисників Донецького аеропорту, яких називали «кіборгами», в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих воїнів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: сесія нагородження
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