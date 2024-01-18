У Кременчуці посмертно відзначили 6 військових

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17 січня на сесії Кременчуцької міської ради посмертно нагородили військових, які загинули під час російсько-української війни.

Про це повідомляє журналіст «Кременчуцького Телеграфа» з сесійної зали міськради.

Відзнаки отримали родини загиблих військовослужбовців, які служили у 71 окремій єгерській бригаді.

Нагороди отримали:

солдат Антон Бугай;

солдат Юрій Забара;

солдат Віталій Прокопенко;

солдат Ігор Савченко;

старший солдат Андрій Резван;

солдат Костянтин Хасанов-Трошков.

Нагадаємо, 16 січня у День пам’яті захисників Донецького аеропорту, яких називали «кіборгами», в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих воїнів.