У Кременчуці посмертно відзначили 6 військових

17 січня на сесії Кременчуцької міської ради посмертно нагородили військових, які загинули під час російсько-української війни.
Про це повідомляє журналіст «Кременчуцького Телеграфа» з сесійної зали міськради.
Відзнаки отримали родини загиблих військовослужбовців, які служили у 71 окремій єгерській бригаді.
Нагороди отримали:
Нагадаємо, 16 січня у День пам’яті захисників Донецького аеропорту, яких називали «кіборгами», в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих воїнів.
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