У Кременчуці затримали юнака із чотирма згортками наркотиків

17 січня близько 12.00 у Кременчуці патрульна поліція зупинила підозрілого 18-річного юнака, у якого під час обшуку виявила 4 згортки із наркотиками. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Хлопець помітив поліцейських та намагався зникнути з їхнього поля зору. Саме це й привернуло увагу копів.
Правоохоронці провели поверхневу перевірку, внаслідок якої й знайшли 4 пакунки із подрібненою рослинною речовиною.
Подальші деталі встановлюють представники слідчо-оперативної групи.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року правоохоронці знайшли пакет наркотиків у 16-річного кременчужанина.
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