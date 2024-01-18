У Кременчуці затримали юнака із чотирма згортками наркотиків

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Чоловік поводив себе підозріло, тож патрульні поліцейські і звернули на нього увагу

17 січня близько 12.00 у Кременчуці патрульна поліція зупинила підозрілого 18-річного юнака, у якого під час обшуку виявила 4 згортки із наркотиками. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Хлопець помітив поліцейських та намагався зникнути з їхнього поля зору. Саме це й привернуло увагу копів.

Правоохоронці провели поверхневу перевірку, внаслідок якої й знайшли 4 пакунки із подрібненою рослинною речовиною.

Подальші деталі встановлюють представники слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року правоохоронці знайшли пакет наркотиків у 16-річного кременчужанина.