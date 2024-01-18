На перехресті Троїцької та Небесної Сотні у Кременчуці на місці люка поставили знак (доповнено)

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 264

Цього дня раніше жителі міста скаржилися на відсутність люка на перехресті

Сьогодні зранку жителі Кременчука помітили відсутність каналізаційного люка на перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж. Люк розташований на пішохідному переході, тож на відкриту каналізацію почали скаржитися як водії, так і пішоходи. Проте уже в другій половині дня журналіст «Кременчуцького Телеграфа» зафіксував, що відкритий люк прикрили знаком задля привернення уваги усіх учасників дорожнього руху. Доповнено Відсутній люк каналізаційного колодязя повернули на місце. Нагадаємо, у травні минулого року 79-річна мешканка Горішніх Плавнів впала у відкритий каналізаційний колодязь. Тоді їй на допомогу прийшли рятувальники.

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