Сьогодні зранку жителі Кременчука помітили відсутність каналізаційного люка на перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.
Люк розташований на пішохідному переході, тож на відкриту каналізацію почали скаржитися як водії, так і пішоходи.
Проте уже в другій половині дня журналіст «Кременчуцького Телеграфа» зафіксував, що відкритий люк прикрили знаком задля привернення уваги усіх учасників дорожнього руху.
Відсутній люк каналізаційного колодязя повернули на місце.
Нагадаємо, у травні минулого року 79-річна мешканка Горішніх Плавнів впала у відкритий каналізаційний колодязь. Тоді їй на допомогу прийшли рятувальники.
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