На Полтавщині поліціянти під час негоди допомогають водіям

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 261

Допомогли відбуксирувати вантажівку та фургон, які через ожеледицю опинилися в кюветі

На Полтавщині правоохоронці допомагають водіям, які через несприятливі погодні умови потрапили у складну ситуацію. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Так, за добу, 18 січня на Кременчуччині поліціянти допомогли водіям вантажівки та фургону, які через ожеледицю опинилися в кюветі й не змогли їхати далі. Поліціянти допомогли водіям авто вибратися з кюветів та регулювали рух для безпечного проїзду інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що цілодобово на зв’язку знаходяться диспетчерські служби, до яких можна звертатися за допомогою: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).