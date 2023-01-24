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У Кременчуці попрощалися із солдатом Вадимом Кришталем

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 479

 

Загинув під час ведення бойових дій

24 січня Кременчук попрощався з 40-річним солдатом Вадимом Кришталем. Чоловік був обслуговуючим мінометного взводу мінометної батареї, десантно-штурмового батальйону. 10 січня 2022 року, в ході ведення бойових дій в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області чоловік загинув.

 

Провести в останню путь Вадима Кришталя прийшли родичі, друзі, знайомі, військові та колишні колеги. Біля Міського палацу культури люди стали на коліна, щоб вшанувати пам'ять полеглого Героя.

 

– Вадим народився 21 червня 1982 року у Кременчуці. В нашому місті він виріс. Навчався в школі №21, потім поступив на маляра — плиточника у ПТУ №2. Згодом працював по спеціальності на вагонному заводі, де опанував навички зварювальника. Він був добрим та чуйним. Завжди допомагав товаришам та рідним. Батьки Вадима вже померли. Тепер загинув і він. У нього залишилась дружина та двоє дітей, – розповів військовий з позивним «Зоряний».

 

– Я працював разом із Вадимом. Ми познайомилися 15 років тому, працювали разом по будівним справам. Глибше я його пізнав на одному з будівництв де ми трохи застрягли, але треба було терміново закінчити, був складний логічний ланцюг, я все побудував, приїхали кран та техніка, але піднялася велика буря, всі відмовилися виконувати роботу і я не міг їх змусити. Тоді підійшов до мене Вадим і сказав: я зроблю цю роботу, я не хочу сидіти у цій дирі ще 2 місяці за таку саму зарплатню, я зроблю. Взяв різак і сварку та зробив і ми поїхали додому. Того дня я зрозумів, що у цього хлопця великий стержень у характері. Пам’ятаю ми працювали і в холоді, і на спеці. Якось він брав у руку 2 яйця і розбивав їх на метал, а потім посолив і це був обід. Міг 50 разів підтягнутися. Цей хлопець був просто живчик. Такий воїн, як треба, – розповів Анатолій Івлєв.

А ще він пригадав, як Вадим на пляжі побився об заклад з чоловіками, що перепливе Дніпро і виграв спір.

– З таких, як він, роблять цвяхи, – заявив Івлєв.

Також чоловік присвятив загиблому свій вірш.

 

 

– Ми працювали разом. Він був таким — куди пошлеш, те і буде робити. Він був відповідальною людиною.... Я вже не керую там і три роки на пенсії, проте приїхав проститися з Вадимом. Ми будемо його пам’ятати, – розповів знайомий загиблого.

 

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України. У Вадима Кришталя залишилися дружина та двоє синів.

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Автор: Дарія Згура
Теги: війна воїни світла
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