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Секретарям, водіям та черговим виконкому Кременчука не платитимуть премії

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 132

Рішення про скасування премій топчиновникам — немає 

З 1 січня 2023 року діловодам, секретарям керівників, черговим, водіям та робітникам, що обслуговують органи виконавчої влади, не виплачуватимуть премії у розмірі 75-100%.

Так, 20 січня 2023 року Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про втрату чинності попередніх рішень Кременчуцької міськради від 2017 та 2019 року щодо преміювання працівників місцевого самоврядування, яким встановлювали рівень граничних розмірів премій для службовців та робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів Кременчуцької міськради.

 

Підставою для скасування цих рішень зупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Згідно з попереднім рішенням граничні розміри щомісячного преміювання службовців становили від 75 до 150%.

Водночас рішення про скасування премій топчиновників у проєктах рішень ми поки що не знаходимо. Нагадаємо, про великі зарплати та премії міського голови Віталія Малецького, його заступників, керівників структурних підрозділів неодноразово писали у місцевих ЗМІ. Так, за даними видання «Медіадоказ», за 6 місяців 2022 року Віталій Малецький заробив 488 тис. гривень (у середньому — 81 тис. гривень на місяць). Його зарплата — значно вища, ніж у начальника Кременчуцької РВА - Олег Лєднік у місяць заробляє близько 34 тис. гривень. Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін — близько 35 тис. гривень на місяць та не отримує премії.

Зарплата очільника області набагато менша за зарплати мера Кременчука чи його заступників

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: зарплати чиновники премії рішення сесія
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