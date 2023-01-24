Кабмін погодив звільнення п'ятьох голів ОВА та шістьох заступників міністрів

Кабінет міністрів погодив звільнення п'яти очільників ОВА та звільнив 6 заступників міністрів. Про це повідомляють всеукраїнські ЗМІ та представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Йдеться про:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА
Крім того, погоджено звільнення:
- В'ячеслава Шаповалова з посади заступника міністра оборони України;
- Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України;
- Івана Лукерю з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
- В’ячеслава Негоду з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
- Анатолія Іванкевича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
- Віктора Вишньова з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Також Кабмін призначив на посаду заступника міністра економіки України Олексія Соболєва.
Нагадаємо, напередодні Зеленського анонсували «активні посадки»: 21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його звинувачують в отриманні хабаря при закупівлі генераторів. 22 січня Кабмін звільнив його з посади.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Лозинського, пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.
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