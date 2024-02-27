«Якщо не я, то хто?» — чотирьом родинам кременчужан, полеглих у боях за Україну, вручили їх посмертні нагороди

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У Кременчуцькій РВА висловили співчуття родинам загиблих Героїв та запевнили, що для них завжди буде всебічна підтримка та допомога

Сьогодні, 27 лютого, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам чотирьох загиблих воїнів. Посмертні нагороди від імені Президента України рідним полеглих Героїв передали заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковник Мирослав Волков.

Першим державну нагороду — орден «За мужність» ІІІ ступеня — вручили дружині загиблого солдата Криворучка Валентина Олександровича.

Він народився 28 травня 1993 року у Світловодську Кіровоградської області. Після закінчення школи навчався у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Працював на КрАЗі.

16 вересня 2022 року Валентина Криворучка призвали на військову службу, яку проходив у військовій частини А0224 водієм десантно-штурмового батальйону.

Він загинув 13 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Донецької області.

Був одружений. Без батька залишилися двоє дітей.

Посмертну нагороду старшого солдата Спиридонова Максима Сергійовича — медаль «За військову службу Україні» — отримала його дружина разом з донечкою.

Він народився 13 травня 1991 року у Кременчуці. Навчався у школах № 16 та № 17, закінчив професійно-технічне училище № 29 й кілька років працював на Крюківському вагонобудівному заводі.

Захищати Україну від російської агресії Максим пішов 3-го листопада 2022 року — був призваний Кременчуцьким РТЦК та СП. Служив стрільцем механізованого батальйону військової частини А4007.

Загинув 8 січня 2023 року під час стрілецького бою поблизу Авдіївки на Донеччині. Йому було лише 31 рік.

У загиблого Героя залишилися мати, дружина та донька.

Нагороду молодшого сержанта Турмія Ігоря Васильовича — орден «За мужність» ІІІ ступеня — отримали родина полеглого Героя. Їм також передали Подяку від командира військової частини, де служив Ігор.

Він народився у Кременчуці 19 січня 1992 року. Після закінчення школи працював на Крюківському вагонобудівному заводі, а перед початком повномасштабного вторгнення поїхав працювати за кордон — до Естонії. У перші дні повномасштабної війни повернувся в Україну, щоб стати на її захист. Був призваний на військову службу по мобілізації 10 березня 2022 року.

Служив на посаді електрика-дизеліста 2 загону спецпризначення військової частини А4030 (71 окрема єгерська бригада ДШВ). Позивний «Тур».

Під час виконання бойового завдання в районі міста Красногорівка Донецької області 22 березня 2023 року потрапив під сильний артилерійський обстріл та отримав множинні поранення.

Помер на 10-й день після отримання важких поранень — 2 квітня 2023 року в КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Йому назавжди залишиться 31 рік… В Ігоря залишилась мати, дружина та маленька донька.

У липні 2023 року петиція про присвоєння Ігорю Турмію звання «Героя України» набрала необхідну кількість голосів.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня передали дружині солдата Кришталя Вадима Григоровича.

Він народився 21 червня 1982 року у Кременчуці. Навчався у школі № 21, а потім у ПТУ № 2. Працював на КВБЗ та опанував професію зварювальника.

На військову службу був призваний Кременчуцьким РТЦК та СП 24 серпня 2022 року. Воював мінометником десантно-штурмового батальйону.

Загинув під час виконання бойового завдання біля села Новомихайлівка Донецької області 10 січня 2023 року. Йому було лише 40 років.

У Вадима Кришталя залишилася дружина та двоє дітей.

Під час вручення державних нагород Артем Даценко та Мирослав Волков висловили співчуття родинам загиблих Героїв та запевнили, що для них буде завжди всебічна підтримка та допомога.

Після вручення нагород спогадами про своїх чоловіків поділилися дружини загиблих Героїв.

— Мій чоловік, як і багато хто, коли отримав повістку, сказав, що не буде ховатися, і пішов служити. Спочатку був на навчанні, а потім його відправили на Донеччину — під Новомихайлівку, де, на жаль, він і загинув. Перебуваючи на фронті розповідав, що хоч і було дуже важко, але вони стоять, боронять Україну та не здаються. Він був добрим, чуйним, мав двох діток — хлопчиків. Для своєї родини, для всіх друзів він був найкращим і таким залишився для нас назавжди, — розповіла Дар’я Криворучко.

— Він хотів, щоб ми не забували, що війна і треба боротися до кінця. Говорив, що Україна — понад усе. Він був героєм і боровся до кінця. Коли запитувала, як справи, відповідав, що все добре. Хоча розумію, що там — в Авдіївці, було дуже погано. Дуже тяжко усвідомлювати, що чоловіка вже немає, що дитину треба виховувати самій. Бажаю нашим хлопцям здоров’я і триматися до кінця, — розповіла дружина Максима Спиридонова.

— Для нас він був найкращим і таким залишиться назавжди. Він назавжди лишиться у наших серцях. Його донька знає, що тато янгол. І він завжди нас оберігає. Якщо з нами щось трапиться, то він завжди нам допоможе. Як розпочалась війна, Ігор був за кордоном — в Естонії. Не порадившись ні з ким, приїхав і пішов у тероборону. 10 березня його вже викликали на навчання. Пробув він на війні рік і місяць. Загинув 2 квітня в селі Костянтинівка. Ми завжди будемо його пам’ятати та любити. Слава Україні! — розповіла дружина Ігоря Турмія.

— Він був найкращим, більш таких немає. Коли йшов на захист України то казав — якщо не я, то хто? Говорив, що ми самі повинні боронити свою країну від ворога. Він не у перші дні пішов. Я не пускала до останнього. Ну він все одно пішов до армії. Навіть мені нічого не говорив, лише син мені сказав, що батько уже там. Декілька разів він витягував товариша з біди. Тричі вони підривалися на мінах, а на четвертий раз Бог його не зберіг, — розповіла про свого чоловіка дружина Вадима Кришталя.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!