Кременчужани за кордоном вийшли на площі, щоб нагадати світу про війну

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 292

У день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну тисячі людей розгорнули українські прапори в столицях найбільших країн, щоб нагадати світові та своїм урядам про війну, яка триває в Україні. У понад 150 містах США, Європи та інших країн пройшли акції із закликом продовжувати вірити в Україну та підтримувати український народ в боротьбі з агресором. Кременчужани розгорнули прапори, щоб нагадати світові про війну в Україні.

Головною метою кампанії є залучення до акцій не лише представників української громади, а також людей світу, тих, хто стоїть за демократію, правду та вірить в українську перемогу, об’єднуючись навколо цього гасла з вірою та любов’ю у серці. Тільки світло переможе темряву!

Словаччина

У другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії на українську землю в Братиславі пройшло кілька заходів. Українці вшанували пам’ять загиблих під час війни, зібрали кошти на допомогу військовим і людям, які втратили дім, а також подякували Словаччині за підтримку протягом двох років. Про заходиу Братиславі розповіла кременчужанка Тамара Зінченко.

Виставка «Невиданий диплом» в Українському інституті. Виставка складається з трьох частин. Перші дві частини — це світлини військових і цивільних, які постраждали від російської агресії з 2014 року і після початку великої війни. Третя ж частина висвітлює історії 40 студентів, які загинули від війни або на війні. Є там і абсолютно цивільні люди — як, наприклад, мама двійнят, яка поєднувала материнство і навчання, є студенти, які добровольцями вступили до лав ЗСУ і загинули на фронті. Це дуже різні історії. Зі світлин посміхаються молоді люди, чиї мрії, надії та плани на майбутнє знищила війна.

— Навіть нам, коли готували виставку, боляче було бачити цих молодих людей. Це цвіт української націй, ті, хто мав би жити, навчатися, працювати і будувати нову вільну країну. Я навіть не можу уявити собі емоції студентів, які робили цю виставку про своїх загиблих товаришів», — поділилася засновниця і директорка української школи в Братиславі Марія Рибак.

На площі перед Старим ринком зібралося близько двох сотень людей. Тут громадські ініціативи Mier Ukrajine та SME SPOLU влаштували благодійний ярмарок та концерт за участі українських артистів. Усі охочі могли написати листа військовим, взяти участь у майстер-класах та навчитися плести маскувальні сітки.

О 19.00 українці та словаки зібралися на площі біля президентського палацу, аби пройти ходою повз Братиславський град до посольства України. В цей день палац підсвітили у кольори українського прапора на знак солідарності з нашою країною.

Величезна колона рухалася вулицями Старого міста, періодично лунали гасла: «Слава Україні!», «Дякуємо Словаччині!», «Росія — країна-терорист!» українською, словацькою та англійською мовами. Мешканці навколишніх будинків виходили на балкони, вітали українців — а іноді у вікнах можна було побачити й українські прапори.

Біля посольства учасників ходи зустрів Мирослав Кастран, який подякував всім і кожному, хто долучився до цієї акції. Українці разом з Василем Алексеєвим заспівали гімн, а потім запалили свічки і вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто віддав життя за свою країну. Хор Харківського академічного театру опери і балету виконав пісню «Плине кача…», і в цей момент багато хто не зміг стримати сльози.

Польща

Родина з Кременчука, яка знайшла прихисток у Польщі також вийшла на акцію підтримки.

Німеччина

У Бонні українці наочно показали, що таке війна. Кременчужанка Тетяна Донченко сфотографувала розстріляну машину, на якій тікали люди з окупованого Ірпеня.

— Кривава війна, розстріляні життя, жахливі спогади і реальність. Ненависть і боротьба за свободу, до якої має долучатися світ. Тоді все буде Україна і Життя! Щира дяка воїнам, нашим світлим бійцям та бійчиням, які тримають фронт. Щира дяка кожному волонтеру. Віримо у Перемогу України! — написала Тетяна.

Данія

Кременчужанин Андрій Рубан разом з родиною вийшли на акцію в Данії. Українці та данці пройшли центральними вулицями Копенгагену з вимогою передати російські 300 мільярдів доларів, які заарештовані і знаходяться на рахунках європейських банків. Завершилася хода мітингом під будівлею російського посольства в Данії.

Швейцарія

Легкоатлетка, відома українська спортсменка з Кременчука Ольга Ляхова також вийшла на підтримку України.

Косово

У Косово кременчужанки Тетяна Красельникова і Ольга Прядко стали організаторками акції. Запаливши свічки на площі Приштині, відзначили другу річницю повномасштабної війни в Україні, де українські журналісти та їхні друзі з Косово висловили біль за Україну та бажали якнайшвидшого закінчення війни.

Австрія

У Відні в акції взяла участь кременчужанка Олена, яка допомагала збирати кошти силам оборони України.

У місті виставили мапу України на Штефанплац. Також будівля парламенту засяяла кольорами стягу України.

Також присутні побачили обстріляну машину швидкої допомоги, яка рятувала людей під Харковом.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав матеріал як місто готувалося до оборони та яким 24 лютого 2022 року запам’ятався тим, хто прокинувся від сирен та вибухів.

Також журналісти дізналися, як справлялися у перші дні війни представники медперсоналу Кременчуцького перинатального центру ІІ рівня та породіллі, яким випало народжувати 24 лютого 2022 року.