Терміновий збір для дронщиків 81-ї ОАеМБр

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 96

Новостворений підрозділ дронщиків 81-ї ОАеМБр, який виконує завдання на Сіверському напрямку, звертається по допомогу до всіх небайдужих кременчужан.

— Маємо потребу в чотирьох газових балонах на 8 літрів. Також потрібні стяжки 1000 мм, 500 мм, 300 мм. Дуже потребуємо теплих спальників — на фронті це розхідний матеріал, а без них — ніяк, — передали десантники.

Просимо долучитися до збору всіх небайдужих.

Відправка на фронт 4 жовтня.

Приват 5457082501400365

Номер картки банки 4441 1111 2049 5621