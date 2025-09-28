Терміновий збір для дронщиків 81-ї ОАеМБр

Новостворений підрозділ дронщиків 81-ї ОАеМБр, який виконує завдання на Сіверському напрямку, звертається по допомогу до всіх небайдужих кременчужан.
Просимо долучитися до збору всіх небайдужих.
Відправка на фронт 4 жовтня.
Приват 5457082501400365
Номер картки банки 4441 1111 2049 5621
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.