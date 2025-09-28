Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 16:15

У понеділок, 29 вересня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

вул. Капітана Трусова, 83-92/25;

вул. Квітки Цісик, 36Г;

вул. Майора Пугача, 25, 82-90/31;

вул. Національної Гвардії, 3-14;

вул. Криворудна, 2В;

пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;

пров. 2-й Індустріальний, 3-12;

пр. 2-й Індустріальний, 3,4;

пров. 3-й Індустріальний, 11,12;

пр. 3-й Індустріальний, 3,4;

пров. 4-й Індустріальний, 6,8;

пр. 4-й Індустріальний, 3,4;

пров. 5-й Індустріальний, 5-12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;

квт. 304, 16-18;

вул. Великокохнівська, 2/2-57А;

пров. Великокохнівський, 1-15;

пр. Великокохнівський, 1-61;

вул. Віри Холодної, 1-41А;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16,18;

вул. Євгена Патона, 25;

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;

вул. Індустріальна, 2-145А;

пров. Індустріальний, ¼-99;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;

вул. Нечуя Левицького, 15А-22;

вул. Олексія Древаля, 85-223;

пров. Прибережний, 3-10А;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Сержанта Трушакова, 46-77;

вул. Солов’їна, 10;

пр. Сонячний, 3-45;

туп. Сонячний, 38/12;

вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;

вул. Чернігівська, 1-23;

пров. Чорнобаївський, 1-58;

вул. Господарська, 1-38;

пров. Господарський, 3-10А;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Івана Багряного, 3-21;

пров. Композитора Вербицького, 3А, 5;

вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8;

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;

вул. Нижня, 1-28;

вул. Щаслива, 33;

пров Шосейний, 10;

вул. Карпенка-Карого, 22-60;

вул. Кохнівська, 44-62;

пров. Кохнівський, 3, 3А;

пров. Межовий, 1-30;

вул. Салганна, 4-65;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

вул. Марка Вовчка, 2-28;

просп. Полтавський, 221-241;

вул. Ананія Размислова, 3-34А;

вул. Експресівська, 1-27А;

вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;

просп. Полтавський, 87-157;

пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр-д 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1А-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;

пров. Кагамлицький, 2-18;

пров. Міклухо-Маклая, 1-22;

вул. Новокагамлицька, 25-45;

вул. Подовжня, 3-17;

вул. Сержанта Мельничука, 78-139;

пров. Уласа Самчука, 18-32;

вул. Чередницька, 116А;

пров. Ювілейний, 3-23;

вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30;

пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28;

вул. Махоркова, 4-20;

вул. Небесної Сотні, 66/1-98;

вул. Новоселівська, 1/25-10;

вул. Ромоданівська, 10;

вул. Тараса Шевченка, 76-105/14;

пров. Щемилівський, 3-28;

вул. Євгена Коновальця, 2/33;

просп. Лесі Українки, 21, 25;

вул. Тараса Бульби, 9, 9А;

вул. Івана Мазепи, 34/47;

вул. Небесної Сотні, 20/10,22/13;

вул. Тараса Шевченка, 50А,50Б,52/36;

вул. Майора Борищака, 12,15,16;

вул. Кагамлицька, 40/23; 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сивашський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169.

З 8.00 до 18.00:

квт. 287, б. 19, 23, 24, 28;

вул. Керченська, 14;

просп. Лесі Українки, 65, 69, 71;

вул. Якова Петруся, 140;

вул. Віри Холодної, 33-66А;

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;

пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;

вул. Василя Симоненка, 16/1;

вул. Газопровідна, 4-30;

туп. Газопровідний, 1-11;

туп. Глобинський, 16-41А;

туп. Данила Апостола, 1/25-12;

вул. Ігоря Сікорського, 2/54;

вул. Марка Кропивницького, 1-52;

пров. Марка Кропивницького, 1-14;

вул. Хімічна, ½;

вул. Республіканська, 100-138;

вул. Космічна;

вул. Ігоря Сікорського, 8/59,8,26,28;

вул. Кобзарська, 21/15;

вул. Миколи Міхновського, 1-57;

вул. Ракетна, 1-18;

вул. Хімічна, 2Б,19-37;

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2;

туп. 1-й Піщаний, 4-16;

туп. 2-й Піщаний, 3-23;

вул. Вадима Пугачова, 4-55/1;

вул. Київська, 7А-23, 65/2, 67;

пров. Княжий, 4-8;

вул. Миру, 7-9А;

пров. Олексія Береста, 1А-9;

вул. Миколи Татарулі, 78;

вул. Миколи Гоголя, 4/8;

вул. Михайла Коцюбинського, 2-6;

вул. Перемоги, 11, 13.

З 8.00 до 20.00: