Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 16:15
Переглядів: 206
Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж та ремонтні роботи
У понеділок, 29 вересня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Капітана Трусова, 83-92/25;
- вул. Квітки Цісик, 36Г;
- вул. Майора Пугача, 25, 82-90/31;
- вул. Національної Гвардії, 3-14;
- вул. Криворудна, 2В;
- пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- пр. 2-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 3-й Індустріальний, 11,12;
- пр. 3-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6,8;
- пр. 4-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
- квт. 304, 16-18;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- пров. Великокохнівський, 1-15;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Віри Холодної, 1-41А;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16,18;
- вул. Євгена Патона, 25;
- вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- пров. Індустріальний, ¼-99;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
- вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
- вул. Олексія Древаля, 85-223;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Сержанта Трушакова, 46-77;
- вул. Солов’їна, 10;
- пр. Сонячний, 3-45;
- туп. Сонячний, 38/12;
- вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- пров. Чорнобаївський, 1-58;
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 3-10А;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Щаслива, 33;
- пров Шосейний, 10;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3, 3А;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Салганна, 4-65;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- вул. Марка Вовчка, 2-28;
- просп. Полтавський, 221-241;
- вул. Ананія Размислова, 3-34А;
- вул. Експресівська, 1-27А;
- вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
- просп. Полтавський, 87-157;
- пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр-д 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;
- пров. Кагамлицький, 2-18;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-22;
- вул. Новокагамлицька, 25-45;
- вул. Подовжня, 3-17;
- вул. Сержанта Мельничука, 78-139;
- пров. Уласа Самчука, 18-32;
- вул. Чередницька, 116А;
- пров. Ювілейний, 3-23;
- вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30;
- пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28;
- вул. Махоркова, 4-20;
- вул. Небесної Сотні, 66/1-98;
- вул. Новоселівська, 1/25-10;
- вул. Ромоданівська, 10;
- вул. Тараса Шевченка, 76-105/14;
- пров. Щемилівський, 3-28;
- вул. Євгена Коновальця, 2/33;
- просп. Лесі Українки, 21, 25;
- вул. Тараса Бульби, 9, 9А;
- вул. Івана Мазепи, 34/47;
- вул. Небесної Сотні, 20/10,22/13;
- вул. Тараса Шевченка, 50А,50Б,52/36;
- вул. Майора Борищака, 12,15,16;
- вул. Кагамлицька, 40/23; 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169.
З 8.00 до 18.00:
- квт. 287, б. 19, 23, 24, 28;
- вул. Керченська, 14;
- просп. Лесі Українки, 65, 69, 71;
- вул. Якова Петруся, 140;
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
- пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;
- вул. Василя Симоненка, 16/1;
- вул. Газопровідна, 4-30;
- туп. Газопровідний, 1-11;
- туп. Глобинський, 16-41А;
- туп. Данила Апостола, 1/25-12;
- вул. Ігоря Сікорського, 2/54;
- вул. Марка Кропивницького, 1-52;
- пров. Марка Кропивницького, 1-14;
- вул. Хімічна, ½;
- вул. Республіканська, 100-138;
- вул. Космічна;
- вул. Ігоря Сікорського, 8/59,8,26,28;
- вул. Кобзарська, 21/15;
- вул. Миколи Міхновського, 1-57;
- вул. Ракетна, 1-18;
- вул. Хімічна, 2Б,19-37;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- туп. 1-й Піщаний, 4-16;
- туп. 2-й Піщаний, 3-23;
- вул. Вадима Пугачова, 4-55/1;
- вул. Київська, 7А-23, 65/2, 67;
- пров. Княжий, 4-8;
- вул. Миру, 7-9А;
- пров. Олексія Береста, 1А-9;
- вул. Миколи Татарулі, 78;
- вул. Миколи Гоголя, 4/8;
- вул. Михайла Коцюбинського, 2-6;
- вул. Перемоги, 11, 13.
З 8.00 до 20.00:
- вул. Київська, 64-80, 121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29, 33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А.
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
