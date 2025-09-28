«Золотий напій» для здоров’я

Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
ГО "Захист держави"
Разом будуємо сильну державу
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

«Золотий напій» для здоров’я

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 200

Цей напій використовують для зміцнення імунітету, очищення організму та покращення загального самопочуття

Молоко з куркумою, відоме також як «золоте молоко». Цей напій використовують для зміцнення імунітету, очищення організму та покращення загального самопочуття

Завдяки поєднанню поживних речовин молока та лікувальних властивостей куркуми, цей напій отримав славу природного еліксиру здоров’я.

Куркума містить активну речовину куркумін, яка має потужні протизапальні, антиоксидантні та антимікробні властивості. У поєднанні з молоком вона краще засвоюється організмом, особливо якщо додати дрібку чорного перцю (він підсилює дію куркуміну у кілька разів).

Основні корисні властивості «золотого молока»

Підтримує імунітет – допомагає боротися з вірусами та бактеріями.

Має протизапальну дію – корисне при болях у суглобах, артриті та м’язових напруженнях.

Очищає організм – виводить токсини, стимулює роботу печінки.

Поліпшує травлення – знімає здуття, нормалізує роботу кишечника.

Заспокоює нервову систему – тепле молоко з куркумою допомагає розслабитися та краще спати.

Покращує стан шкіри – завдяки антиоксидантам сприяє омолодженню та сяйву шкіри.

Щоб приготувати «золоте молоко», підігрійте склянку молока (коров’ячого чи рослинного), додайте 1 ч. ложку куркуми, за бажанням – дрібку чорного перцю, мед, імбир чи корицю.

Добре перемішайте й пийте теплим перед сном.

Кому слід бути обережним

Молоко з куркумою не варто вживати у великих кількостях при:

проблемах із жовчним міхуром;

індивідуальній непереносимості молока чи спецій;

вагітності (куркума у великих дозах може тонізувати матку).

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: молоко СПЕЦІЇ поради по здоров'ю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх